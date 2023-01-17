Барцальи: «Дибала правильно сделал, что ушёл»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала раскрывается в «Роме», он забил два мяча в ворота «Фиорентины», что очень понравилось Андреа Барцальи, бывшему защитнику туринского «Ювентуса». Барцальи считает, что Дибала поступил правильно, сменив минувшим летом «Ювентус» на столичный клуб. Напомним, что в составе «Юве» Дибала отыграл семь лет.

- Дибала правильно сделал, что покинул «Ювентус», он освежился, - цитирует слова Барцальи телеканал DAZN.

Напомним, что Дибала довел счет своих голов в футболке «Ромы» до десяти, при этом семь из них были забиты в ворота соперников римского клуба в чемпионате.