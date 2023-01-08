Беннасер продлит контракт с «Миланом» на следующей неделе – раскрыты условия

Полузащитник Исмаэль Беннасер на следующей неделе продлит контракт с «Миланом». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, новый трудовой договор 25-летнего футболиста будет рассчитан до конца сезона 2026/2027.

По новому контракту Исмаэль Беннасер будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год. Пункт об отступных останется прежним – выкупить француза можно будет за 50 миллионов евро.

Отмечается, что Исмаэль Беннасер хотел остаться в «Милане», несмотря на предложения от других клубов.

За «Милан» Исмаэль Беннасер выступает с августа 2019 года после трансфера из «Эмполи».