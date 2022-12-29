​Очоа объяснил, почему не поиграл в топ-клубах

Известный мексиканский вратарь Гильермо Очоа недавно подписал контракт с «Салернитаной». На пресс-конференции 37-летний футболист ответил на вопрос, почему в своей карьере ему не посчастливилось поиграть в топ-клубах.

«Крупным европейским клубам трудно с уверенностью делать ставку на вратаря из Америки. Также есть проблема с регистрацией футболистов, которые не являются гражданами стран ЕС. Сейчас у меня есть испанский паспорт, и стало проще.

Могу сказать, что однажды я мог оказаться в топ-клубе и начать там большое приключение, но бюрократические препятствия не позволили», - рассказал Очоа журналистам.