​Очоа объяснил, почему выбрал «Салернитану»

Опытный мексиканский голкипер Гильермо Очоа вернулся в Европу. 37-летний футболист подписал контракт с «Салернитаной» по формуле «0,5+1». На пресс-конференции Очоа высказался на тему своего перехода.

«Когда появился вариант в Серии А, я не мог сказать «нет». Спортивный директор рассказал мне о проекте «Салернитаны» - о краткосрочной и долгосрочной перспективе – и я сразу захотел быть его частью.

У меня были варианты в других странах и других лигах, но после чемпионата мира я хотел поучаствовать в амбициозном и интересом проекте. Поэтому я здесь. Я хочу поделиться своим опытом с командой и внести свой вклад», - рассказал Очоа.