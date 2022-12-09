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Чемпионат Италии. Серия А

​Барелла считает Брозовича лучшим опорником в мире

09 Декабря 2022 • 16:23 Комментировать

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высоко оценил уровень игры своего одноклубника в лице Марсело Брозовича.

«Брозо – лучший в мире опорный полузащитник. Каземиро тоже в числе лучших, но его роль на поле несколько иная. Никто не похож на Брозовича на этой позиции», - высказался Барелла, давая интервью для La Gazzetta dello Sport.

После первой части чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч Серии А команда Симоне Индзаги проведёт в среду, 4 января. «Нерадзурри» в этот день будут принимать «Наполи», располагающийся на вершине таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович Николо Барелла
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