​Барелла считает Брозовича лучшим опорником в мире

Полузащитник «Интера» Николо Барелла высоко оценил уровень игры своего одноклубника в лице Марсело Брозовича.

«Брозо – лучший в мире опорный полузащитник. Каземиро тоже в числе лучших, но его роль на поле несколько иная. Никто не похож на Брозовича на этой позиции», - высказался Барелла, давая интервью для La Gazzetta dello Sport.

После первой части чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч Серии А команда Симоне Индзаги проведёт в среду, 4 января. «Нерадзурри» в этот день будут принимать «Наполи», располагающийся на вершине таблицы.