​«Рома» оштрафовала Карсдорпа, которого забраковал Моуринью

В ноябре Жозе Моуринью после одного из матчей «Ромы» обрушился с критикой на игрока своей команды и посоветовал ему искать новый клуб. Моуринью не называл имени игрока, но было ясно, что он имеет в виду Рика Карсдорпа. После того случая защитник уехал в Нидерланды и не явился вовремя в Рим, сославшись на психологические проблемы. Как следствие, Карсдорп не поехал с командой на сбор в Японию.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Рома» наложила на Рика Карсдорпа штраф.

Ранее появлялась информация о том, что зимой «Рома» постарается продать Рика Карсдорпа. Игрока связывали с «Ювентусом».