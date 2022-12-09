«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию команды в обозримом будущем. Как сообщает Fichajes, действующие чемпионы Италии попытаются переманить в свои ряды нападающего «Барселоны» Феррана Торреса.

Отмечается, что 22-летний Ферран Торрес будет готов покинуть «Барселону» уже в обозримом будущем, хотя он пришёл в клуб только в начале 2022 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Феррана Торреса в 35 миллионов евро. За «Барселону» нападающий провёл 44 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач на партнёров.