​Два топ-клуба Серии А интересуются Смоллингом

Крис Смоллинг по завершению сезона может обрести статус свободного агента. «Рома» ещё в октябре предложила 33-летнему англичанину контракт с понижением оклада, и увеличить то предложение римляне не готовы, о чём рассказывает итальянский Sky Sport. Смоллинг пока что решения не принял.

Вместе с тем, по данным источника, у Криса Смоллинга есть сразу два хороших варианта в Италии. Так, интерес к опытному центральному защитнику проявляют «Интер» и «Ювентус». Тот факт, что подписать Смоллинга летом можно будет бесплатно, является немаловажным фактором.

Крис Смоллинг перебрался в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года.