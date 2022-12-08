«Лацио» присмотрел сменщика Иммобиле в сборной Марокко

Нападающий итальянского «Бари» и сборной Марокко Валид Хеддира может продолжить карьеру в «Лацио».

24-летний футболист проводит впечатляющий сезон в Серии Б, за что удостоился попадания в заявку сборной Марокко на чемпионат мира, где, правда, появился на поле лишь однажды, выйдя на замену в поединке 1/8 финала с Испанией. Как сообщает Sky Sport, «Лацио» ищет качественного дублёра для Чиро Иммобиле, и Хеддира – одна из кандидатур в списке римлян.

В текущей кампании Валид Хеддира отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 12 поединках Серии Б, а также пять раз поразил чужие ворота в трёх встречах Кубка Италии.