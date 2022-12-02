​«Ювентус» заплатил игрокам около 60 млн евро «в конвертах»

Правоохранительные органы продолжают изучать дело «Ювентуса». Клуб обвиняется в финансовых махинациях. В начале пандемии «старая синьора», возможно, платила футболистам «в конвертах» в обход отчётности - публично игроки отказались от зарплаты за четыре месяца.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Fatto Quotidiano, тайные выплаты коснулись 17 игроков «Ювентуса». Клуб якобы выплатил им приблизительно 60 миллионов евро суммарно.

Ранее в Италии раскрыли предполагаемое сообщение Джорджо Кьеллини игрокам «Ювентуса», касающееся тайных выплат.

В четверг стало известно о том, что УЕФА тоже будет расследовать дело «Ювентуса».