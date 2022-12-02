​В Италии раскрыли сообщение Кьеллини игрокам «Ювентуса» о тайных выплатах

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование в отношении «Ювентуса». Клуб подозревают в финансовых махинациях. Так, например, «старая синьора», возможно, платила деньги футболистам «в конвертах» в начале пандемии, хотя официально выплаты были заморожены.

Между тем, Il Fatto Quotidiano раскрывает сообщение, которое Джорджо Кьеллини 27 марта 2020 года оставил в чате команды в WhatsApp.

«Из-за законодательства сообщение, которое будет опубликовано, будет касаться только отказа игроков от зарплаты за четыре месяца. Вас просят НЕ ГОВОРИТЬ в интервью о деталях этого соглашения», - якобы написал тогда Кьеллини, среди прочего.