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Чемпионат Италии. Серия А

​Тебас рад отставке Аньелли в «Ювентусе»

29 Ноября 2022 • 21:58 Комментировать

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на отставку Андреа Аньелли с должности президента «Ювентуса».

«Дорогой Андреа Аньелли, вы столько лет «манипулировали» балансовыми отчётами и документацией, чтобы «обманывать» государственные органы, спорт, акционеров, болельщиков… Точно так же вы хотели обмануть футбольный мир Суперлигой. Ваша отставка – отличная новость», - написал Тебас в социальных сетях.

Напомним, что Андреа Аньелли поддерживал проект Суперлиги. Сложно сказать, как смена президента повлияет на позицию «Ювентуса» в этом вопросе. Также проект поддерживают «Реал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Хавьер Тебас
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