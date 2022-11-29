​Тебас рад отставке Аньелли в «Ювентусе»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на отставку Андреа Аньелли с должности президента «Ювентуса».

«Дорогой Андреа Аньелли, вы столько лет «манипулировали» балансовыми отчётами и документацией, чтобы «обманывать» государственные органы, спорт, акционеров, болельщиков… Точно так же вы хотели обмануть футбольный мир Суперлигой. Ваша отставка – отличная новость», - написал Тебас в социальных сетях.

Напомним, что Андреа Аньелли поддерживал проект Суперлиги. Сложно сказать, как смена президента повлияет на позицию «Ювентуса» в этом вопросе. Также проект поддерживают «Реал» и «Барселона».