Кака назвал лучшего футболиста из тех, с кем ему довелось играть

Обладатель «Золотого мяча», экс-полузащитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Кака высказался о своем легендарном соотечественнике Роналдо.

«Лучший футболист среди тех, с кем мне довелось играть? Это Роналдо. Он на поле делал то, что никому никогда не удавалось», - передает слова бывшего хавбека пресс-служба УЕФА.

За свою профессиональную карьеру Роналдо поиграл за каталонскую «Барселону», мадридский «Реал», миланский «Интер» за ряд других клубов.

В общей сложности нападающий провел на клубном уровне 452 игры, забил 295 мячей и отдал 76 ассистов. Он повесил бутсы на гвоздь в 2011 году.