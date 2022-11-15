Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кака назвал лучшего футболиста из тех, с кем ему довелось играть

15 Ноября 2022 • 12:42 Комментировать

Обладатель «Золотого мяча», экс-полузащитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Кака высказался о своем легендарном соотечественнике Роналдо.

«Лучший футболист среди тех, с кем мне довелось играть? Это Роналдо. Он на поле делал то, что никому никогда не удавалось», - передает слова бывшего хавбека пресс-служба УЕФА.

За свою профессиональную карьеру Роналдо поиграл за каталонскую «Барселону», мадридский «Реал», миланский «Интер» за ряд других клубов.

В общей сложности нападающий провел на клубном уровне 452 игры, забил 295 мячей и отдал 76 ассистов. Он повесил бутсы на гвоздь в 2011 году.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Кака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
12:42 · Италия. Серия А
Кака назвал лучшего футболиста из тех, с кем ему довелось играть
11:25 · Италия. Серия А
Джеко готов продлить контракт с «Интером» 1
11:13 · Италия. Серия А
Кассано - о работе Моуринью в «Роме»: «Фиаско и позор» 2
10:58 · Италия. Серия А
Малиновский может перейти в топ-клуб Лиги 1
09:30 · Италия. Серия А
«Лацио» предложит новый контракт Андерсону
08:58 · Италия. Серия А
Невеста Лаутаро: «Мои родители хотели убить меня за то, что связалась с ним»
07:46 · Италия. Серия А
В «Наполи» приняли решение по Спаллетти 3
06:24 · Италия. Серия А
Президент «Сампдории» заверил, что до конца сезона смен тренера больше не будет
05:51 · Италия. Серия А
Мальдини: «Конечно, мы не отказываемся от намерения выиграть чемпионат»
04:14 · Италия. Серия А
Горе в семье Пиоли - скончался его шурин
04:00 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо: «Скудетто было бы фантастикой»
03:42 · Италия. Серия А
Кассано: «Милан» снова показал характер»
03:31 · Италия. Серия А
Тонали: «Великолепный 2022 год, спасибо!»
14 Ноября
23:42 · Италия. Серия А
Дебютант сборной Италии Миретти назвал своих кумиров
22:18 · Италия. Серия Б
Буффон не намерен завершать карьеру
Все новости
Рекомендуем