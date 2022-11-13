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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» присмотрела знаменитого тренера на замену Станковичу, которого планируют уволить

13 Ноября 2022 • 00:26 Комментировать
Сампдория
0:2
Лечче
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В итальянской «Сампдории» намечается очередная тренерская перестановка.

В начале октября пост занял Деян Станкович, при котором ситуация не изменилась в лучшую сторону: генуэзцы проиграли последние четыре матча в Серии А, не забив при этом ни одного гола. По данным Sky Sport Italia, серб вот-вот будет отправлен в отставку, и руководство «Сампдории» уже определились с заменой – в клуб планируют пригласить Клаудио Раньери. Итальянец мог получить должность ещё до Станковича, но тогда ответил отказом.

После 15 туров Серии А «Сампдория» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с шестью очками и всего шестью забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Сампдория Деян Станкович
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