​Станкович назвал условие ухода из «Сампдории»

В среду «Сампдория» проиграла в гостях у «Торино» со счётом 0:2. Генуэзцы располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблиц итальянской Серии А. Деян Станкович, который принял команду в начале октября, заявил о своей готовности покинуть клуб при одном условии.

«Если проблема во мне, я могу уйти», - сказал Станкович на пресс-конференции после поражения в среду. «Я говорю о себе, но мы должны убедиться, все ли делают всё возможное. Мы стараемся, но я понимаю критику».

В последнем матче чемпионата Италии перед чемпионатом мира «Сампдория» сыграет против «Лечче» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 12 ноября.