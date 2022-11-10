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Чемпионат Италии. Серия А

​Станкович назвал условие ухода из «Сампдории»

10 Ноября 2022 • 18:32 Комментировать
Сампдория
...
Лечче
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12.11 20:00

В среду «Сампдория» проиграла в гостях у «Торино» со счётом 0:2. Генуэзцы располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблиц итальянской Серии А. Деян Станкович, который принял команду в начале октября, заявил о своей готовности покинуть клуб при одном условии.

«Если проблема во мне, я могу уйти», - сказал Станкович на пресс-конференции после поражения в среду. «Я говорю о себе, но мы должны убедиться, все ли делают всё возможное. Мы стараемся, но я понимаю критику».

В последнем матче чемпионата Италии перед чемпионатом мира «Сампдория» сыграет против «Лечче» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 12 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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САМПДОРИЯ ЛЕЧЧЕ
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