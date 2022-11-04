​Манчини: «Счастлив, что Кьеза вернулся»

На днях Федерико Кьеза сыграл за «Ювентус» впервые с января. Атакующий полузащитник долгое время находился в лазарете из-за серьёзной травмы колена.

На возвращение Федерико Кьезы в строй отреагировал главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини.

«Я счастлив, что он вернулся. Все соскучились по нему. Теперь ему нужно играть и восстанавливать свою игровую форму», - высказался Манчини для Tuttosport.

Отметим, что сборная Италии не попала на чемпионат мира – 2022 в Катаре. «Скуадра адзурра» пропустит второй мундиаль подряд.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября.