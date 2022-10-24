Милик не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч»

Форвард сборной Польши и туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик поделился мнением о месте своего соотечественника Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч». Нападающий «Барселоны» занял четвертую строчку.

«Какая разница, четвертый или пятый? Хотя есть вещи, с которыми я категорически не согласен. Например, восьмое место Винисиуса. Но не станем раздувать эту тему. Награду заслуженно получил Бензема, поздравляю Карима», - передает слова Аркадиуша Lequipe.

Напомним, что в минувшем сезоне Винисиус Жуниор был одним из лидеров атакующей линии мадридского «Реала». Вместе со «сливочными» бразилец стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.