По информации Calciomercato, хавбек «Интера» Николо Барелла может стать футболистом «Барселоны».

Сообщается, что руководство «сине-гранатовых» готово обменять новичка команды Франка Кесси, который не особо доволен своим положением в столице Каталонии. Интерес к персоне чемпиона Европы также проявляет и мадридский «Реал».

Барелла выступает за «Интер» с 2020 года. В текущей кампании 25-летний полузащитник забил четыре мяча при четырёх результативных передачах в 13 поединках в рамках всех состязаний. В составе «нерадзурри» Николо выиграл Серию А в прошлом году.

