Палладино продолжает обновлять рекорды Серии А

В последних трех матчах абсолютный дебютант Серии А «Монца» обыграла туринский «Ювентус», генуэзскую «Сампдорию», а вчера и «Специю». Все это произошло после того, как команду покинул прежний главный тренер Джованни Строппа - он был уволен после шестого тура.

Его место занял Раффаэле Палладино, который, выиграв три первых матча в качестве тренера, установил абсолютный рекорд для всех новичков Серии А и их новых тренеров в трехочковую эпоху, то есть начиная с сезона 1994\1995.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Монце» предстоит сразиться с «Эмполи», этот матч пройдет пятнадцатого октября.