Берлускони открыл новую тренировочную базу для «Монцы»

Воодушевленный успехами «Монцы» в текущем сезоне, которая выиграла уже три матча кряду, Сильвио Берлускони торжественно открыл новый тренировочный центр клуба, он расположен в Монцелло. Презентацию он посвятил своему отцу Луиджи, именем которого и назван центр, но говорил он больше о самом клубе, а не о своем отце.

- «Монца» утверждается в качестве клуба Серии А, и мы хотим привлекать молодым игроков. Я очень доволен последними матчами, теперь нам надо расти дальше, - цитирует слова Берлускони derbyderbyderby.it.

Напомним, что в последних трех матчах «Монца» обыграла «Ювентус», «Сампдорию», а сегодня и «Специю».