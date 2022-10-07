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Чемпионат Италии. Серия А

«Беда не приходит одна» - скончалась мать уволенного из «Монцы» тренера

07 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
Монца
...
Специя
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09.10 16:00

Итальянский наставник Джованни Строппа наверняка вспоминает сейчас смысл русской поговорки про то, что «беда не приходит одна». Недавно его уволили из «Монцы», а сегодня стало известно, что скончалась мать Строппы - Освальда. Пресс-служба «Монцы» не прошла равнодушно мимо горя бывшего наставника.

- Мы все соболезнуем Джованни в связи с кончиной его матери. Это и наша боль также, - цитирует пресс-служба «Монцы» слова соболезнования.

Напомним, что после расставания со Строппой «Монца» - случайно или нет - начала выигрывать, одержав победы над туринским «Ювентусом» и генуэзской «Сампдорией». 

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Евро-Футбол.Ру,
Монца Джованни Строппа
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