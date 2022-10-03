Мальдини высказался об Ибрагимовиче

Экс-футболист «Милана» Паоло Мальдини, ныне работающий в структуре клуба, поведал о состоянии здоровья 41-летнего нападающего команды Златана Ибрагимовича.

«Когда мы продляли с ним контракт, сказали ему, что он должен ощущать себя футболистом на 100%. Златан переживал, что ему скоро нужно будет повесить бутсы на гвоздь. Сейчас же он сохраняет спокойствие. Жизнь много раз улыбалась ему», - передает слова Мальдини Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне шведский бомбардир не провел ни одного матча за миланский гранд из-за травмы. Трудовое соглашение Ибрагимовича с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.