​Черчесов: «Убеждён, что Кокорин хорошо работал в «Фиорентине»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сказал несколько слов об Александре Кокорине. Нападающий, как известно, в летнее трансферное окно сменил «Фиорентину» на кипрский «Арис». За полтора года в Италии Кокорин так и не сделал ни одного результативного действия.

«Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убеждён, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в Серии А иначе невозможно - просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая - нападающий мало играл», - высказался Черчесов о периоде Кокорина в Италии. Слова тренера приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Черчесова, Кокорин не потерял скорость и координацию. Тренер считает, что теперь форварду нужно обрести футбольный ритм.

В трёх матчах за «Арис» в чемпионате Кипра Александр Кокорин записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.