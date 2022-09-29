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Чемпионат Италии. Серия А

​Черчесов: «Убеждён, что Кокорин хорошо работал в «Фиорентине»

29 Сентября 2022 • 17:37 Комментировать (1)

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сказал несколько слов об Александре Кокорине. Нападающий, как известно, в летнее трансферное окно сменил «Фиорентину» на кипрский «Арис». За полтора года в Италии Кокорин так и не сделал ни одного результативного действия.

«Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убеждён, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в Серии А иначе невозможно - просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая - нападающий мало играл», - высказался Черчесов о периоде Кокорина в Италии. Слова тренера приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Черчесова, Кокорин не потерял скорость и координацию. Тренер считает, что теперь форварду нужно обрести футбольный ритм.

В трёх матчах за «Арис» в чемпионате Кипра Александр Кокорин записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
29 Сентября 2022 в 17:57
печень кокорина хорошо работала перерабатывая вещества
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