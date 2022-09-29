Данило назвал цель сборной Бразилии на ЧМ-2022

Защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Бразилии Данило высказался о цели команды на чемпионате мира – 2022.

«Наша цель – триумф на мундиале. Как может быть иначе. У сборной Бразилии нет других целей на турнире», - приводятся слова футболиста на страницах Calciomercato.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.

При жеребьевке сборная Бразилии попала в квартет G. Соперниками подопечных Тите будут Сербия, Швейцария и Камерун.

На днях бразильская команда провела товарищескую встречу с Тунисом. «Селесао» отпраздновали крупную победу со счетом 5:1.