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Чемпионат Италии. Серия А

Данило назвал цель сборной Бразилии на ЧМ-2022

29 Сентября 2022 • 11:19 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Бразилии Данило высказался о цели команды на чемпионате мира – 2022.

«Наша цель – триумф на мундиале. Как может быть иначе. У сборной Бразилии нет других целей на турнире», - приводятся слова футболиста на страницах Calciomercato.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.

При жеребьевке сборная Бразилии попала в квартет G. Соперниками подопечных Тите будут Сербия, Швейцария и Камерун.

На днях бразильская команда провела товарищескую встречу с Тунисом. «Селесао» отпраздновали крупную победу со счетом 5:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Бразилии Данило Луис
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