Бывший бомбардир итальянского чемпионата признался, что выбрал свой номер в честь погибшего гонщика Ф-1

Двадцать лет тому назад Дарио Убнер неожиданно стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата, выступая в составе скромной «Пьяченцы». Убнер, безусловно, был одним из самых колоритных персонажей за всю историю итальянского футбола - он мог, в частности, вместе с тренером сесть и закурить прямо на скамейке запасных во время матча.

Необычным для нападающего был и номер, под которым он стал лучшим бомбардиром сезона 2001\2002 в Серии А наряду с Давидом Трезеге - 27. Как пояснил спустя 20 лет Дарио, он взял этот номер в честь своего любимого гонщика Жиля Вильнева, который в 1982 году разбился насмерть в бельгийском местечке Зольдер.

- В принципе, у меня никогда не было фанатизма по поводу номера. Просто в «Пьяченце» пришлось вдруг выбирать другой, а не 11-й, к которому я привык. И тогда я выбрал 27 - под этим номером гонялся мой кумир Жиль Вильнев, а также это дни рождения моих сыновей - 10 число и 17, в сумме 27, - цитирует Убнера ITASportPress.