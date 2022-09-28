Матч Серии А впервые будет судить женщина

Мария Капути получила назначение на матч восьмого тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Салернитаной». Как сообщает итальянский Sky, Капути станет первой женщиной, которая будет судить игру итальянского топ-дивизиона.

В последние годы Мария Капути демонстрировала серьёзный прогресс. Отличная работа в Серии D и Серии С позволила ей получить назначение в Серии В по ходу прошлого сезона.

Матч чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Салернитаной» пройдёт в ближайшее воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток Мария Капути даст в 16:00 по московскому времени.