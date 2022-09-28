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Чемпионат Италии. Серия А

Матч Серии А впервые будет судить женщина

28 Сентября 2022 • 16:49 Комментировать
Сассуоло
...
Салернитана
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02.10 16:00

Мария Капути получила назначение на матч восьмого тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Салернитаной». Как сообщает итальянский Sky, Капути станет первой женщиной, которая будет судить игру итальянского топ-дивизиона.

В последние годы Мария Капути демонстрировала серьёзный прогресс. Отличная работа в Серии D и Серии С позволила ей получить назначение в Серии В по ходу прошлого сезона.

Матч чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Салернитаной» пройдёт в ближайшее воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток Мария Капути даст в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Салернитана Мария Капути
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САССУОЛО САЛЕРНИТАНА
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