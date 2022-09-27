Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в расположении сборной Хорватии. Миланский клуб раздражён потерей важного футболиста. Более того, в стане «нерадзурри» возмущены действиями хорватской национальной команды, о чём на своих страницах рассказывает Il Corriere dello Sport.

Так, «Интеру» не понравилось, что Марсело Брозович провёл на поле 90 минут в игре против Дании, хотя он не был готов на все 100%. «Нерадзурри» считают, что в национальной команде должны были поберечь футболиста.

Кроме того, «Интеру» не понравилось объявление о травме Марсело Брозовича со стороны хорватской федерации. В нём говорилось, что игрок выбыл на «несколько недель». В «Интере» считают, что таким образом федерация давит на клуб, вынуждая его не торопиться с возвращением Брозовича в строй перед чемпионатом мира.