Мальдини оценил нынешний состав «Милана»

Легенда «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора «россонери», поделился мнением о нынешнем составе команды.

«Нас абсолютно не пугает статус действующего чемпиона Италии. «Милан» - обладатель скудетто. Думаю, нынешняя команда сильнее, чем та, что была в прошлом сезоне», - передает слова Мальдини инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

«Россонери» впервые за 11 лет стали чемпионами Серии А. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии подопечные Стефано Пиоли занимают пятое место после семи туров. В следующем поединке миланский коллектив сыграет против «Эмполи».