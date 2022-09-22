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Чемпионат Италии. Серия А

​Галлиани: «Если бы не пиво и женщины, Роналдиньо мог бы играть до 60 лет»

 
22 Сентября 2022 • 18:32 Комментировать

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который в своё время занимал такую же должность в «Милане», высказался о Роналдиньо.

«Я бы избил его при встрече», - сказал Галлиани с улыбкой. «Я виню Роналдиньо только в одном: он был слишком жизнерадостным, как и многие бразильцы. Если бы не музыка, представительницы слабого пола и холодное пиво, то он мог бы играть до 60 лет. То же самое относится к Роналдо, Адриано или Ривалдо.

Если бы бразильцы были такими же сосредоточенными, как европейцы, они бы выиграли все чемпионаты мира, а не только пять», - слова Галлиани приводит Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роналдиньо Адриано Галлиани Монца
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