​Гендиректор «Монцы»: «Мы хотели подписать Дибалу»

Адриано Галлиани, занимающий должность генерального директора «Монцы», высказался о планах, которые клуб не смог реализовать в летнее трансферное окно.

«Мы хотели подписать Пауло Дибалу как свободного агента, поэтому пытались убедить его. Но со стороны игрока это было невозможно.

Икарди? Он никогда не был близок к тому, чтобы перейти из «ПСЖ» к нам. Это была идея президента Сильвио Берлускони, и ничего больше», - сказал Галлиани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Пауло Дибала летом оказался в «Роме», а Мауро Икарди перебрался в «Галатасарай».