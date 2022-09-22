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Чемпионат Италии. Серия А

​Гендиректор «Монцы»: «Мы хотели подписать Дибалу»

 
22 Сентября 2022 • 18:21 Комментировать

Адриано Галлиани, занимающий должность генерального директора «Монцы», высказался о планах, которые клуб не смог реализовать в летнее трансферное окно.

«Мы хотели подписать Пауло Дибалу как свободного агента, поэтому пытались убедить его. Но со стороны игрока это было невозможно.

Икарди? Он никогда не был близок к тому, чтобы перейти из «ПСЖ» к нам. Это была идея президента Сильвио Берлускони, и ничего больше», - сказал Галлиани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Пауло Дибала летом оказался в «Роме», а Мауро Икарди перебрался в «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Мауро Икарди Монца Пауло Дибала
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