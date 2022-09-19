​Игрока «Удинезе» ограбили, пока он забивал «Интеру»

В воскресенье «Удинезе» осчастливил своих фанатов победой над «Интером» со счётом 3:1 в календарном матче чемпионата Италии. Жирную точку в этом поединке поставил полузащитник фриульцев Толгай-Али Арслан, который забил в концовке.

По возвращению домой Арслан обнаружил, что двери его дома были взломаны. Преступникам удалось вынести из жилища футболиста «Удинезе» два компьютера, золотые украшения и другие предметы. Сумма ущерба оценивается в 12 тысяч евро, рассказывает Football Italia.

Стоит сказать, что дети Толгай-Али Арслана находились на стадионе. Они даже попали на послематчевое интервью.