Фанаты «Сампдории» требуют голову Джампаоло

В матче седьмого тура итальянской Серии А «Сампдория» уступила в лигурийском дерби «Специи» - генуэзцы открыли счет, но не удержали не только победу, но даже ничью. Марко Джампаоло, главный тренер «Сампдории», в силу дисквалификации смотрел матч с трибуны, выкуривая сигарету за сигаретой - камера во время показа матча неоднократно демонстрировала его.

У наставника «Сампдории» есть причины волноваться - дело пахнет его отставкой. Фанаты клуба уже призывают руководство «Сампдории» принять меры. «Хватит, с ним мы отправляемся в Серию Б», пишут они в социальных сетях, и это еще самые спокойные сообщения.