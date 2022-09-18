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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Сампдории» требуют голову Джампаоло

 
18 Сентября 2022 • 15:39 Комментировать

В матче седьмого тура итальянской Серии А «Сампдория» уступила в лигурийском дерби «Специи» - генуэзцы открыли счет, но не удержали не только победу, но даже ничью. Марко Джампаоло, главный тренер «Сампдории», в силу дисквалификации смотрел матч с трибуны, выкуривая сигарету за сигаретой - камера во время показа матча неоднократно демонстрировала его.

У наставника «Сампдории» есть причины волноваться - дело пахнет его отставкой. Фанаты клуба уже призывают руководство «Сампдории» принять меры. «Хватит, с ним мы отправляемся в Серию Б», пишут они в социальных сетях, и это еще самые спокойные сообщения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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