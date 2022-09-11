«Рома» не может договориться с Дзаньоло о новом контракте

Между столичной «Ромой» и полузащитником команды Николо Дзаньоло продолжаются переговоры о пролонгации сотрудничества. Стороны пока не могут договориться, поскольку игрока не устраивают финансовые детали сделки.

Как сообщает Football-Italia, Николо недоволен предложенной заработной платой. Римский клуб готов платить ему 3,5 миллиона евро в год. Дзаньоло отверг предложение и хочет большую сумму.

Действующий трудовой договор полузащитника с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А 23-летний хавбек принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями.