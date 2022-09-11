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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не может договориться с Дзаньоло о новом контракте

 
11 Сентября 2022 • 09:54 Комментировать

Между столичной «Ромой» и полузащитником команды Николо Дзаньоло продолжаются переговоры о пролонгации сотрудничества. Стороны пока не могут договориться, поскольку игрока не устраивают финансовые детали сделки.

Как сообщает Football-Italia, Николо недоволен предложенной заработной платой. Римский клуб готов платить ему 3,5 миллиона евро в год. Дзаньоло отверг предложение и хочет большую сумму.

Действующий трудовой договор полузащитника с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А 23-летний хавбек принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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