Гасперини: «Попробуем удерживаться на первом месте как можно дольше»

После пяти туров итальянской Серии А на первое место неожиданно вышла «Аталанта», и наставник бергамского клуба Джам Пьеро Гасперини, пообещал, что его команда попытается удерживаться впереди как можно дольше. Матч «Аталанты» откроет воскресный раунд игр итальянской Серии А, в 13:30 она сыграет с «Кремонезе», вернувшимся в Серию А после 26 лет забвения.

- «Кремонезе» - организованный соперник, у которого был очень непростой календарь с самого начала сезона. Ради победы надо будет работать, три очка соперник не подарит. Конечно, быть первым приятно, это как красная футбола лидера в велогонке «Джиро Д'Италия» - не факт, что выиграешь гонку, но приятно, - цитирует Гаспернни ITASportPress.