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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» упустила единоличное лидерство по итогам домашнего матча с аутсайдером

 
11 Сентября 2022 • 15:26 Комментировать
Аталанта
1:1
Кремонезе
окончен

В шестом туре Серии А «Аталанта» в роли лидера принимала «Кремонезе», предпоследнюю команду соревнований. Несмотря на такую разницу в статусе, игра была более-менее равной. Хозяева имели перевес только в контроле мяча, а грубо действовавшие футболисты гостей набрались карточек.

После часа сухой игры Теун Коопмейнерс открыл счет, но благодаря системе ВАР взятие ворот отменили. Лишь на 74-й минуте Мерих Демирал забил в ворота гостей, замкнув передачу Коопмейнерса. Радость «Аталанты» длилась пять минут - после ошибки Хуана Муссо Эмануэле Валери сравнял счет - 1:1.

«Аталанта» с 14 очками делит первое место.

Протокол игры  
Аталанта1:1Кремонезе
(1:0) Демирал Мерих74'  
  79'Валери Эмануэле (1:1)
Муссо ХуанОколи МемеДемирал Мерих  90'Толой РафаэлХатебур Ханс 86' (Меле Йоаким ( 86') Соппи Брэндон 86' (Цортеа Надир ( 86') Де Рон МартенКоопмейнерс ТеунМалиновский Руслан 56' (Эдерсон Хонорато ( 56'  90') Лукман Адемола 77' (Пашалич Марио ( 77') Муриэль Луис 56' (Хёйлунн Расмус ( 56')
Запасные: Спортьелло МаркоРуджери МаттеоБога ЖеремиСкальвини ДжорджиоРосси Франческо
Ионуц Андрей РадуАйву ЭмануэльКирикеш ВладЛочошвили Лука  63'Серникола Леонардо  58' 83' (Чофани Даниэль ( 83') Валери ЭмануэлеМейте СуалихоЭскаланте Гонсало 60' (Дзанимачча Лука ( 60') Пикель Шарль  66' 68' (Аскасибар Сантьяго ( 68'  71') Окереке Давид 68' (Афена-Гьян Феликс ( 68'  82') Дессерс Сириль 83' (Хендри Джек ( 83')
Запасные: Васкес ХоанЧезковски ДорианМиланезе ТоммазоКастаньетти МикелеБаэс ХаймеАкелла КристианКваглиата ДжакомоБуонаюто КристианСаро ДжанлукаЦаджу Франк
11 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Мериха Демирала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Мериха Демирала (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Эмануэле Валери (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Эмануэле Валери (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Кремонезе
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окончен Аталанта 1:1 Кремонезе 1.35 5.30 8.50
Идет 29 минута Лечче 0:0 Монца 2.30 3.30 3.25
Идет 29 минута Сассуоло 0:0 Удинезе 2.65 3.50 2.60
Идет 29 минута Болонья 0:0 Фиорентина 3.00 3.40 2.40
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.60 4.20 5.30
11.09  21:45 Ювентус ... Салернитана 1.45 4.50 7.70
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