«Аталанта» упустила единоличное лидерство по итогам домашнего матча с аутсайдером

В шестом туре Серии А «Аталанта» в роли лидера принимала «Кремонезе», предпоследнюю команду соревнований. Несмотря на такую разницу в статусе, игра была более-менее равной. Хозяева имели перевес только в контроле мяча, а грубо действовавшие футболисты гостей набрались карточек.
После часа сухой игры Теун Коопмейнерс открыл счет, но благодаря системе ВАР взятие ворот отменили. Лишь на 74-й минуте Мерих Демирал забил в ворота гостей, замкнув передачу Коопмейнерса. Радость «Аталанты» длилась пять минут - после ошибки Хуана Муссо Эмануэле Валери сравнял счет - 1:1.
«Аталанта» с 14 очками делит первое место.
Протокол игры
|(1:0) Демирал Мерих74'
|79'Валери Эмануэле (1:1)
Муссо Хуан•Околи Меме•Демирал Мерих• 90'Толой Рафаэл•Хатебур Ханс86' (Меле Йоаким (86') •Соппи Брэндон86' (Цортеа Надир (86') •Де Рон Мартен•Коопмейнерс Теун•Малиновский Руслан56' (Эдерсон Хонорато (56') • 90'Лукман Адемола77' (Пашалич Марио (77') •Муриэль Луис56' (Хёйлунн Расмус (56')
Ионуц Андрей Раду•Айву Эмануэль•Кирикеш Влад•Лочошвили Лука• 63'Серникола Леонардо 58'83' (Чофани Даниэль (83') •Валери Эмануэле•Мейте Суалихо•Эскаланте Гонсало60' (Дзанимачча Лука (60') •Пикель Шарль 66'68' (Аскасибар Сантьяго (68') • 71'Окереке Давид68' (Афена-Гьян Феликс (68') • 82'Дессерс Сириль83' (Хендри Джек (83')
11 сентября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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