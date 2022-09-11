«Аталанта» упустила единоличное лидерство по итогам домашнего матча с аутсайдером

В шестом туре Серии А «Аталанта» в роли лидера принимала «Кремонезе», предпоследнюю команду соревнований. Несмотря на такую разницу в статусе, игра была более-менее равной. Хозяева имели перевес только в контроле мяча, а грубо действовавшие футболисты гостей набрались карточек.

После часа сухой игры Теун Коопмейнерс открыл счет, но благодаря системе ВАР взятие ворот отменили. Лишь на 74-й минуте Мерих Демирал забил в ворота гостей, замкнув передачу Коопмейнерса. Радость «Аталанты» длилась пять минут - после ошибки Хуана Муссо Эмануэле Валери сравнял счет - 1:1.

«Аталанта» с 14 очками делит первое место.

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