Моуринью нацелился на экс-игрока «Спартака»

Сербский защитник Никола Максимович продолжает находиться в сфере интересов столичной «Ромы». По сообщениям Gazzetta dello Sport, наставник римского коллектива Жозе Моуринью лично настаивает на подписании экс-футболиста московского «Спартака».

В настоящий момент 30-летний исполнитель пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом Максимовича был генуэзский «Дженоа». В Серии А Никола также известен по выступлениям за «Наполи» и «Торино». За «Спартак» он играл в сезоне-2017/2018.

По итогам пяти туров чемпионата Италии подопечные Моуринью с десятью набранными баллами занимают пятое место в таблице.