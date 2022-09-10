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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью нацелился на экс-игрока «Спартака»

 
10 Сентября 2022 • 06:45 Комментировать

Сербский защитник Никола Максимович продолжает находиться в сфере интересов столичной «Ромы». По сообщениям Gazzetta dello Sport, наставник римского коллектива Жозе Моуринью лично настаивает на подписании экс-футболиста московского «Спартака».

В настоящий момент 30-летний исполнитель пребывает в статусе свободного агента. Последним клубом Максимовича был генуэзский «Дженоа». В Серии А Никола также известен по выступлениям за «Наполи» и «Торино». За «Спартак» он играл в сезоне-2017/2018.

По итогам пяти туров чемпионата Италии подопечные Моуринью с десятью набранными баллами занимают пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Никола Максимович Трансферы футбола - лето 2022
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