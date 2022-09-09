​Канчельскис считает, что Хвича вовремя уехал из России

Хвича Кварацхелия прекрасно начал свой путь в Италии. На старте сезона полузащитник «Наполи» демонстрирует прекрасный футбол, и его признали лучшим игроком Серии А в августе.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис рад, что у Кварацхелии в Италии всё складывается хорошо. По мнению Канчельскиса, в будущем Хвича может оказаться и в более статусном клубе Европы по нынешним меркам – например, в «Реале», «Барселоне» или «Манчестер Сити».

«Хвича молодец, что добивается своим трудом таких успехов. Он вовремя уехал из России и это правильно, что он рискнул и решил попробовать себя в топовом европейском чемпионате», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит Metaratings.