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Чемпионат Италии. Серия А

​Канчельскис считает, что Хвича вовремя уехал из России

 
09 Сентября 2022 • 18:45 Комментировать

Хвича Кварацхелия прекрасно начал свой путь в Италии. На старте сезона полузащитник «Наполи» демонстрирует прекрасный футбол, и его признали лучшим игроком Серии А в августе.

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис рад, что у Кварацхелии в Италии всё складывается хорошо. По мнению Канчельскиса, в будущем Хвича может оказаться и в более статусном клубе Европы по нынешним меркам – например, в «Реале», «Барселоне» или «Манчестер Сити».

«Хвича молодец, что добивается своим трудом таких успехов. Он вовремя уехал из России и это правильно, что он рискнул и решил попробовать себя в топовом европейском чемпионате», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Андрей Канчельскис Хвича Кварацхелия
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