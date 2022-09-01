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Чемпионат Италии. Серия А

Лахиялов: «Кокорин не растерял своё мастерство, у него есть порох в пороховницах» эксклюзив

 
01 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать (1)

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 31-летнего российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола.

- Это как раз то, о чём мы недавно с вами говорили. Получается обычный маршрут для российских футболистов, уехавших за рубеж. В случае неудачи в сильном европейском чемпионате они либо сразу возвращаются в Россию, либо переходят в другой чемпионат послабее и уже оттуда возвращаются в Россию. Но того, что Кокорин из Италии уедет на Кипр, я, честно говоря, не ожидал. Видимо, других вариантов у него не было, поэтому пришлось выбирать то, что есть.

С чемпионатом Кипра я совсем не знаком. Единственное, надеюсь, что хоть там у Кокорина будет игровая практика. Я думаю, он не растерял своё мастерство. Мы видели, что оно у него есть. Александру осталось вспомнить его, проявить на поле, показать болельщикам и общественности, что у него ещё есть порох в пороховницах. Но если Кокорин и на Кипре не заиграет, тогда, к сожалению, можно будет говорить, что его карьера завершена.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Шамиль Лахиялов чемпионат Кипра арис лимасол
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Комментарии (1)
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Горчица+
01 Сентября 2022 в 11:06
Конечно, есть порох в пороховницах, горючее в бутылках и дурь в голове. Мамаева нет.
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