Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 31-летнего российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола.

- Это как раз то, о чём мы недавно с вами говорили. Получается обычный маршрут для российских футболистов, уехавших за рубеж. В случае неудачи в сильном европейском чемпионате они либо сразу возвращаются в Россию, либо переходят в другой чемпионат послабее и уже оттуда возвращаются в Россию. Но того, что Кокорин из Италии уедет на Кипр, я, честно говоря, не ожидал. Видимо, других вариантов у него не было, поэтому пришлось выбирать то, что есть.

С чемпионатом Кипра я совсем не знаком. Единственное, надеюсь, что хоть там у Кокорина будет игровая практика. Я думаю, он не растерял своё мастерство. Мы видели, что оно у него есть. Александру осталось вспомнить его, проявить на поле, показать болельщикам и общественности, что у него ещё есть порох в пороховницах. Но если Кокорин и на Кипре не заиграет, тогда, к сожалению, можно будет говорить, что его карьера завершена.