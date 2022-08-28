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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» установила свой рекорд самой крупной победы в Серии А в 21-м веке

 
28 Августа 2022 • 22:21 Комментировать
Салернитана
4:0
Сампдория
окончен

Скромная «Салернитана» также имеет свою книгу рекордов в Серии А, и сегодня она была дополнена еще одной важной записью. В третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Салернитана» переиграла «Сампдорию», забив той четыре безответных мяча - по два в каждом из таймов.

Как выяснилось, это была самая крупная победа в истории «Салернитаны» в Серии А в 21-м веке - вернее, повторением результата, которого клуб уже добивался дважды. 6 мая 1948 года команда обыграла со счетом 5:0 «Про Патрию», а 25 апреля 1999 года забила четыре безответных мяча «Болонье». А вот в 21-м веке столь крупно выиграла впервые.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Салернитана
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окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
Идет 59 минута Фиорентина 0:0 Наполи 3.35 3.60 2.10
Идет 59 минута Лечче 1:1 Эмполи 2.35 3.40 3.00
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