«Салернитана» установила свой рекорд самой крупной победы в Серии А в 21-м веке

Скромная «Салернитана» также имеет свою книгу рекордов в Серии А, и сегодня она была дополнена еще одной важной записью. В третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Салернитана» переиграла «Сампдорию», забив той четыре безответных мяча - по два в каждом из таймов.

Как выяснилось, это была самая крупная победа в истории «Салернитаны» в Серии А в 21-м веке - вернее, повторением результата, которого клуб уже добивался дважды. 6 мая 1948 года команда обыграла со счетом 5:0 «Про Патрию», а 25 апреля 1999 года забила четыре безответных мяча «Болонье». А вот в 21-м веке столь крупно выиграла впервые.