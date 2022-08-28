Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»

В поисках первых забитых голов и первой победы в сезоне в третьем туре Серии А встретились «Салернитана» и «Сампдория». На удивление дело закончилось разгромом гостей со счётом 4:0. Булайе Диа и Федерико Бонаццоли отметились довольно быстрыми результативными ударами. После перерыва забивали экс-краснодарцы Тонни де Вильена и Эрик Ботхейм.
Протокол игры
|(1:0) Диа Булайе7'
|(2:0) Бонаццоли Федерико16'
|(3:0) Де Вильена Тонни50'
|(4:0) Ботхейм Эрик76'
Сепе Луиджи•Бронн Дилан•Дьомбер Норберт82' (Пирола Лоренцо (82') •Фасио Федерико•Кандрева Антонио79' (Самбья Саломон (79') •Маццокки Паскуале 26'46' (Кастанос Григорис (46') •Маджоре Джулио•Кулибали Лассана•Де Вильена Тонни•Диа Булайе79' (Валенсия Диего (79') •Бонаццоли Федерико65' (Ботхейм Эрик (65') 85'
Аудеро Эмиль•Депаоли Фабио• 11'Феррари Алекс•Колли Омар•Ауджелло Томмазо•Вильяр Гонсало63' (Верре Валерио (63') •Лерис Мехди63' (Квальярелла Фабио (63') •Ринкон Томас• 79'Сабири Абдельхамид80' (Йепес Жерар (80') •Джуричич Филип63' (Габбьядини Маноло (63') •Капуто Франческо63' (Виейра Ронни (63')
28 августа. Стадион "Аречи".
Видео
Бан пользователя