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Чемпионат Италии. Серия А

Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»

 
28 Августа 2022 • 21:25 Комментировать
Салернитана
4:0
Сампдория
окончен

В поисках первых забитых голов и первой победы в сезоне в третьем туре Серии А встретились «Салернитана» и «Сампдория». На удивление дело закончилось разгромом гостей со счётом 4:0. Булайе Диа и Федерико Бонаццоли отметились довольно быстрыми результативными ударами. После перерыва забивали экс-краснодарцы Тонни де Вильена и Эрик Ботхейм.

Протокол игры  
Салернитана4:0Сампдория
(1:0) Диа Булайе7'  
(2:0) Бонаццоли Федерико16'  
(3:0) Де Вильена Тонни50'  
(4:0) Ботхейм Эрик76'  
Сепе ЛуиджиБронн ДиланДьомбер Норберт 82' (Пирола Лоренцо ( 82') Фасио ФедерикоКандрева Антонио 79' (Самбья Саломон ( 79') Маццокки Паскуале  26' 46' (Кастанос Григорис ( 46') Маджоре ДжулиоКулибали ЛассанаДе Вильена ТонниДиа Булайе 79' (Валенсия Диего ( 79') Бонаццоли Федерико 65' (Ботхейм Эрик ( 65'  85')
Запасные: Микай АлессандроКристофферсен ЮлианМоток АндрейФиорилло ВинченцоКапецци ЛеонардоБрадарич ДомагойЕрволино Антонио ПиоЯрошински Павел
Аудеро ЭмильДепаоли Фабио  11'Феррари АлексКолли ОмарАуджелло ТоммазоВильяр Гонсало 63' (Верре Валерио ( 63') Лерис Мехди 63' (Квальярелла Фабио ( 63') Ринкон Томас  79'Сабири Абдельхамид 80' (Йепес Жерар ( 80') Джуричич Филип 63' (Габбьядини Маноло ( 63') Капуто Франческо 63' (Виейра Ронни ( 63')
Запасные: Берешиньски БартошРавалья НиколаКонтини НикитаСеговия ТеласкоЛеверб МаксимМурильо Джейсон
28 августа. Стадион "Аречи".

Видео

1:0. Гол Булайе Диа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Булайе Диа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Федерико Бонаццоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Федерико Бонаццоли (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Тонни Вильены (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Тонни Вильены (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Эрика Бутхейма (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Эрика Бутхейма (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Салернитана
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окончен Салернитана 4:0 Сампдория 2.45 3.20 3.05
окончен Верона 0:1 Аталанта 4.30 3.90 1.80
28.08  21:45 Лечче ... Эмполи 2.35 3.40 3.00
28.08  21:45 Фиорентина ... Наполи 3.35 3.60 2.10
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Сегодня, 28 Августа
21:25 · Италия. Серия А
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21:25 · Италия. Серия А
Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»
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