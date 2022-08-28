Голы де Вильены и Ботхейма помогли «Салернитане» разгромить «Сампдорию»

В поисках первых забитых голов и первой победы в сезоне в третьем туре Серии А встретились «Салернитана» и «Сампдория». На удивление дело закончилось разгромом гостей со счётом 4:0. Булайе Диа и Федерико Бонаццоли отметились довольно быстрыми результативными ударами. После перерыва забивали экс-краснодарцы Тонни де Вильена и Эрик Ботхейм.

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