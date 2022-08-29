Наставник «Сампдории»: «Недостойное, безвольное выступление»

Уже в третьем туре начавшегося чемпионата Италии «Сампдория» потерпела первое разгромное поражение - и не от кого-нибудь из грандов, а от скромной «Салернитане», подарив ее поклонникам настоящий праздник в виде самой крупной в 21-м веке победы в Серии А. Наставник «Сампдории» Марко Джампаоло очень расстроен произошедшим.

- Этот матч даже комментировать не хочется. Наша команда не может позволить себе так недостойно играть. Соперник просто сокрушил нас. Есть и моя вина в этом, я неправильно оценил соперника. Мы не можем забить, и мне не нравится то, как мы играли, особенно после достойной игры с «Юве», - цитирует Джампаоло ITASportPress.