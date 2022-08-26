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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» предложил новый контракт игроку, бойкотировавшему матч

 
26 Августа 2022 • 06:19 Комментировать

Полузащитник «Торино» Саша Лукич договаривается с руководством клуба о новом трудовом соглашении. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По сообщениям журналиста, итальянский клуб предложил сербскому футболисту новое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2027 года. Его заработная плата составит 1,6 миллиона евро.

Напомним, действующий контракт игрока с «Торино» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Лукич бойкотировал один из матчей команды, поскольку был недоволен переговорами по новому соглашению. После этого он осознал свою вину и принес извинения.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Саша Лукич
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