«Аталанта» назвала цену Малиновского

В «Аталанте» приняли решение расстаться с украинским полузащитником Русланом Малиновским. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

Согласно данным источника, руководство клуба из Бергамо готово рассмотреть как полноценную продажу игрока, так и аренду с правом последующего выкупа. Итальянский клуб оценивает трансферную стоимость 29-летнего футболиста в 30-35 миллионов евро.

Среди претендентов на Руслана называются «Марсель», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Малиновский выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. Контракт украинца с бергамасками рассчитан до завершения сезона-2022/2023.