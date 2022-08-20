«Интер» в шаге от подписания нового защитника

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби очень близок к переходу в миланский «Интер». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Представители «нерадзурри» уже провели встречу с агентом 34-летнего футболиста, на которой обсудили детали возможного сотрудничества. Миланский гранд планирует оформить аренду Франческо с правом последующего выкупа за четыре-пять миллионов евро.

Опытный защитник связан контрактными обязательствами с «орлами» до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ачерби провел 30 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.