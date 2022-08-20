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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» в шаге от подписания нового защитника

 
20 Августа 2022 • 13:27 Комментировать

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби очень близок к переходу в миланский «Интер». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Представители «нерадзурри» уже провели встречу с агентом 34-летнего футболиста, на которой обсудили детали возможного сотрудничества. Миланский гранд планирует оформить аренду Франческо с правом последующего выкупа за четыре-пять миллионов евро.

Опытный защитник связан контрактными обязательствами с «орлами» до середины 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ачерби провел 30 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби Трансферы футбола - лето 2022
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