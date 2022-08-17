Раньери ответил, почему не возвращается на работу

Итальянский специалист Клаудио Раньери вписал свое имя в историю английского «Лестера», выиграв с этим клубом чемпионат Англии в 2016 году. Правда, менее чем через год его уволили, и с тех пор для Раньери начались «хождения по мукам». За прошедшие пять лет он успел поработать с французским «Нантом», английскими «Фулхэмом» и «Уотфордом», а также итальянскими «Ромой» и «Сампдорией». В интервью

Il Messaggero он пояснил, почему до сих пор еще не вернулся на тренерский мостик.

- Жду серьезный проект. В Италии либо за границей, неважно. Главное, чтобы было взаимное доверие, - заявил Раньери.