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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не подпишет Белотти, пока команду не покинет Шомуродов

01 Августа 2022 • 21:33 Комментировать

Нападающий Андреа Белотти в ближайшее время может перейти в «Рому».

По сведениям Sky Sport Italia, «Рома» подпишет контракт с Белотти после того, как будет оформлен трансфер Элдора Шомуродова в «Болонью». Римляне предлагают Белотти трудовой договор на три года, его зарплата в первом сезоне составит 2,8 миллиона евро плюс бонусы.  

Напомним, 28-летний форвард покинул «Торино» на правах свободного агента после окончания минувшего сезона, он выступал за клуб с 2015 года.

В прошлом сезоне Белотти принял участие в 23 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Андреа Белотти Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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