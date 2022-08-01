«Рома» не подпишет Белотти, пока команду не покинет Шомуродов

Нападающий Андреа Белотти в ближайшее время может перейти в «Рому».

По сведениям Sky Sport Italia, «Рома» подпишет контракт с Белотти после того, как будет оформлен трансфер Элдора Шомуродова в «Болонью». Римляне предлагают Белотти трудовой договор на три года, его зарплата в первом сезоне составит 2,8 миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, 28-летний форвард покинул «Торино» на правах свободного агента после окончания минувшего сезона, он выступал за клуб с 2015 года.

В прошлом сезоне Белотти принял участие в 23 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.