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Чемпионат Италии. Серия А

​Адвокат: «Кокорин – один из лучших российских футболистов в истории»

01 Августа 2022 • 17:40 Комментировать (2)

Известный голландский тренер Дик Адвокат, который в своё время работал в России в «Зените» и национальной сборной, высказался об Александре Кокорине.

Напомним, что полтора года назад Александр Кокорин оказался в Италии, заключив контракт с «Фиорентиной». Этот трансфер обернулся большим провалом – форвард больше лечился, чем играл, а когда выходил на поле, то ничем не запоминался.

«Кокорин - талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории», - высказался Адвокат для sport24.

Голландец выразил сожаление от того, что Кокорин, на его взгляд, не показал и 50% от своего таланта.

В настоящий момент «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Александром Кокориным. В прессе сообщалось, что клуб предлагал россиянину 2 миллиона евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Дик Адвокат
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