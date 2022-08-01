​Адвокат: «Кокорин – один из лучших российских футболистов в истории»

Известный голландский тренер Дик Адвокат, который в своё время работал в России в «Зените» и национальной сборной, высказался об Александре Кокорине.

Напомним, что полтора года назад Александр Кокорин оказался в Италии, заключив контракт с «Фиорентиной». Этот трансфер обернулся большим провалом – форвард больше лечился, чем играл, а когда выходил на поле, то ничем не запоминался.

«Кокорин - талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории», - высказался Адвокат для sport24.

Голландец выразил сожаление от того, что Кокорин, на его взгляд, не показал и 50% от своего таланта.

В настоящий момент «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Александром Кокориным. В прессе сообщалось, что клуб предлагал россиянину 2 миллиона евро компенсации.