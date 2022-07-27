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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги просит руководство «Интера» не продавать Дюмфриса и Шкриньяра

27 Июля 2022 • 11:58 Комментировать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги просит у руководства не продавать защитников Милана Шкриньяра и Дензела Дюмфриса. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист хотел бы видеть обоих игроков в своей обойме в следующем сезоне.

Шкриньяра в данный момент пытается купить «ПСЖ», но французский клуб пока не готов платить за словака требуемые 70 миллионов евро. При этом на Дюмфриса сейчас есть два претендента – лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Интера» этим летом должно расстаться с минимум двумя ключевыми игроками, чтобы решить свои финансовые проблемы. Прошлым летом клуб продал Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку, который недавно вернулся на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
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