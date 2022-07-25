Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США

25 Июля 2022 • 07:56 Комментировать

Легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, переехавший этим летом в МЛС, побывал на тренировке своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса». Об этом сообщается в социальных сетях «старой синьоры».

37-летнего ветерана тепло поприветствовали бывшие одноклубники, а также весь тренерский штаб команды.

Напомним, что центральный защитник выступал за туринский коллектив с 2005 года. В текущее трансферное окно Джорджо покинул «Ювентус» на правах свободного агента и переехал в Соединённые Штаты Америки. Защитник подписал трудовое соглашение с «Лос-Анджелесом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
09:00 · Италия. Серия А
Осимхен ответил на вопрос об уходе из «Наполи»
07:56 · Италия. Серия А
Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США
07:34 · Италия. Серия А
Спаллетти выгнал звезду «Наполи» с тренировки
07:20 · Италия. Серия А
Старт Серии А под угрозой срыва - известна причина
06:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА высказался о трансфере Бистровича в Италию
24 Июля
23:18 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Перуджи» подтвердил, что в 2002 году корейского игрока выгнали из клуба за гол в ворота Италии
21:43 · Италия. Серия А
Стало известно, какую сумму «Ювентус» предложил за Паредеса
21:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не хочет платить 70 миллионов евро за Шкриньяра
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича
11:58 · Италия. Серия А
Сарри хочет переманить в «Лацио» игрока «Челси»
11:35 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» — об уходе Мертенса: «Нам нужно покупать молодёжь на будущее»
11:33 · Италия. Серия А
Дибала побил рекорд Роналду по количеству проданных футболок 1
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью решил выдворить из «Ромы» испанского нападающего
11:03 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Лечче» подтвердили переговоры по трансферу игрока ЦСКА
Все новости
Рекомендуем