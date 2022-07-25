Кьеллини посетил тренировку «Ювентуса» в США

Легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, переехавший этим летом в МЛС, побывал на тренировке своего бывшего клуба – туринского «Ювентуса». Об этом сообщается в социальных сетях «старой синьоры».

37-летнего ветерана тепло поприветствовали бывшие одноклубники, а также весь тренерский штаб команды.

Напомним, что центральный защитник выступал за туринский коллектив с 2005 года. В текущее трансферное окно Джорджо покинул «Ювентус» на правах свободного агента и переехал в Соединённые Штаты Америки. Защитник подписал трудовое соглашение с «Лос-Анджелесом».