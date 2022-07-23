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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» на классе победил «Гвадалахару»

23 Июля 2022 • 08:14 Комментировать

В рамках предсезонного турне туринский «Ювентус» провел товарищеский поединок с мексиканским клубом «Гвадалахара». Подопечные Массимилиано Аллегри отпраздновали «сухую» победу со счетом 2:0. Голами в составе итальянского коллектива отметились Марко да Граса и Маттиа Компаньон.

Стоит отметить, что в составе «старой синьоры» на поле появились звездные новички Анхель ди Мария и Поль Погба. Они отыграли первый тайм, после чего были заменены.

Следующий контрольный поединок туринская команда проведет против каталонской «Барселоны». Данное противостояние состоится 27 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Гвадалахара
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